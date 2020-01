Engenharia política e especulação colocam Camilo como nome à sucessão em Fortaleza

O movimento para definição de pré-candidatos a prefeito ganha corpo e, nesse cenário, surgem as especulações sobre nomes à sucessão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), como acontece agora com o governador Camilo Santana. Para alguns, uma loucura total. Para outros, uma opção que surge na engenharia política de quem pensa no presente e, principalmente, no futuro.

“A solução Camilo neutralizaria uma possível candidatura da deputada federal Luizianne Lins, amarraria ainda mais a aliança do PT com o PDT e teria reflexo nas eleições de 2022, quando estarão em jogo três cargos majoritários – governador, vice-governador e senador’’, antecipa o repórter Carlos Alberto, ao participar, nesta quarta-feira (29), do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 e FM 107.5 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + redes sociais do cearaagora).

Sobre a onda de especulações, o jornalista Beto Almeida, no Bate Papo Político com o jornalista Luzenor de Oliveira, no Jornal Alerta Geral, disse que a engenharia política abre espaços para todas as articulações e surpresas.

“Pode parecer loucura, de fato é. Mas analisando, colocando aqui os pingos nos “Is”, como se diz, é vantajoso para todo mundo, não é algo tão absurdo de se imaginar que isso possa acontecer. Eu imagino até que o governador Camilo Santana […] não deva ser questionado pela imprensa sobre essa possibilidade. Naturalmente que nessa atual circunstância, nesse momento, o governador vai refutar, vai negar isso, mas pode ser uma bela surpresa que vai sacudir a sucessão eleitoral na capital”, afirma o jornalista Beto Almeida.

Luzenor reafirma a frase de que na política não existe o impossível, enquanto Beto, ao abordar as diferentes vertentes da pré-eleição, disse que a solução Camilo não é descartada.