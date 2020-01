Ensino médio em escolas públicas têm os melhores resultados desde 2012

O ensino médio em escolas públicas do Ceará tem apresentado resultados recordes em língua portuguesa e matemática, em 2019. As médias de pontuação do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece), divulgadas nesta quarta-feira (15), pelo Governo do Estado, mostram que os alunos atingiram os melhores índices nas duas disciplinas, desde 2012.

O maior avanço foi em língua portuguesa e pela primeira vez em oito anos, os estudantes do 3º ano do ensino médio alcançaram nível intermediário de proficiência, com 278,2 pontos no ano passado. Em 2018, o nível era crítico, com total de 271,6 pontos. Na escala do Spaece para português, resultados até 225 são considerados de nível muito crítico; de 225 a 275, crítico; de 275 até 325, intermediário; e acima de 325, adequado.

O desempenho da maior parte dos alunos da rede estadual no ano final do ensino básico foi intermediário. De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), 97,1% dos alunos matriculados participaram da avaliação. A única localidade com 100% de participação foi o município de Horizonte.

Já em matemática, a proficiência na disciplina ainda é crítica, com 274,3 pontos em 2019. Mesmo assim, o valor foi superior a 2018, quando os concludentes do ensino básico obtiveram 272,5 pontos na prova. Na escala do Spaece para matemática, resultados até 250 são considerados de nível muito crítico; de 250 a 300, crítico; de 300 até 350, intermediário; e acima de 350, adequado.