Entrada à reitoria da UFC é fechada em manifestação contra nomeação do novo reitor escolhido por Bolsonaro

Na manhã desta sexta feira (23) estudantes, professores e servidores da Universidade Federal do Ceará (UFC) bloquearam com os acessos ao prédio da reitoria e à Avenida da Universidade com intenção de impedir a entrada de Cândido Albuquerque, reitor empossado ontem (22). O feito teve início às 7 horas, quando as entradas à reitoria foram fechados com correntes e cadeados.

Por volta das 10h, os manifestantes bloquearam o cruzamento das avenidas 13 de Maio e Universidade. O novo reitor foi o menos votado em consulta à comunidade acadêmica.