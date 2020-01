Entrada do DEM deixa aliança mais robusta, diz Carlos Matos, pré-candidato do PSDB

O pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Carlos Matos, comemora o avanço das articulações para formação de uma aliança com o DEM na briga pela sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT). Com esse movimento, os tucanos querem tirar o DEM do palanque do pré-candidato do PROS, Capitão Wagner.

‘’Fico feliz. O DEM e o PSDB têm alianças históricas’’, disse Carlos Matos, em entrevista, nesta sexta-feira (10), ao Jornal Alerta Geral. Ele destacou o papel desempenhado pelo ex-senador e presidente da Executiva Regional do PSDB, Luiz Pontes, que comanda as conversas com o presidente do DEM, Chiquinho Feitosa.

Carlos considera que, se confirmada a entrada do DEM, o PSDB construirá uma aliança robusta na caminhada para apresentar um projeto viável de administração da Capital. Segundo o tucano, como relata o repórter Carlos Alberto, a aliança é formada com base em três princípios: confiança, crença no futuro e conquista do apoio da sociedade.

Acompanhe as declarações do pré-candidato do PSDB à Prefeitura, Carlos Matos, ao Jornal Alerta Geral, que é gerado pela Rádio FM 104.3 e pela Rádio FM 107.5 – Grande Fortaleza, é transmitido por outras 25 emissoras no Interior e pelas redes sociais do Ceará Agora.

Confira na íntegra mais informações com o correspondente Carlos Alberto: