Equilíbrio fiscal é uma das chaves para o futuro do clube

Dos times da série A, o Ceará é um dos que mais mantém as contas em dia. Em balanço feito pelo site globoesporte.com, que levantou a situação financeira dos clubes que disputaram a elite nacional no ano de 2018, o Vozão mostrou organização e equilíbrio fiscal.

A matéria é assinada pelo colunista Rodrigo Capelo e traz dados relacionados ao endividamento dos clubes brasileiros no ano pesquisado. Em relação às equipes que disputaram o Brasileirão série A em 2018, o Alvinegro é um dos times com o menor endividamento.

A parceria com a Fundação Dom Cabral, que faz a consultoria do clube, e a aquisição em definitivo do CT Luís Campos, também são destacados no balanço das contas. Além disso, as últimas vendas, de Arthur, negociado em 2018, e Felipe Jonantan, vendido no início deste ano, ainda dão retorno ao Alvinegro.