Ministério da Economia deve liberar saque de até 35% de contas ativas do FGTS

Os trabalhadores cearenses que possuem contas ativas (dos contratos de trabalhos atuais) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) devem ficar atentos. A equipe econômica do governo federal estuda a possibilidade de liberar o saque de até 35% destes recursos e injetar até R$ 42 bilhões na economia nacional. Segunda o jornal Estadão, o objetivo é impulsionar a economia por meio do consumo.

De acordo com a matéria o Ministro da Economia Paulo Guedes manifestou a ideia de autorizar o saque de 35% para quem possui até R$ 5 mil no fundo; de 30% para quem tem R$ 10 mil no FGTS e de 10% para quem detém acima de R$ 50 mil. O percentual para quem tem entre R$ 10 e 50 mil reais ainda não foi definido.

A medida do governo é semelhante ao que foi feito em 2017, durante o governo Michel Temer, onde 25,9 milhões de trabalhadores fizeram o saque de cerca de R$ 44 bilhões de contas inativas do FGTS. Para Guedes a distribuição de metade do lucro do fundo no ano anterior para os trabalhadores com contas no FGTS realizada por Temer foi positiva

Para os trabalhadores demitidos sem justa causa o governo estuda limitar o saque da totalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Hoje, quem é demitido sem justa causa pode retirar todo o recurso que tem no fundo, além de uma multa de 40% sobre esse valor.