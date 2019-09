Equipes cearenses aparecem em Ranking de torcidas em pesquisa DataFolha

Pela primeira vez desde de 2010 que Fortaleza e Ceará aparecem com pontuação de 1% em pesquisa sobre torcidas brasileiras do Datafolha divulgada nesta terça-feira (17). Foram ouvidas 2.878 pessoas, todas com mais de 16 anos, em 175 municípios de todo o Brasil, entre os dias 29 e 30 de agosto. O índice de porcentagem é o mesmo apresentado por Bahia, Botafogo, Fluminense, Santa Cruz, Sport e Vitória. No topo, o Flamengo lidera o ranking de clubes com mais torcida, totalizando 20%.

Vale ressaltar que o percentual tem marge de erro de dois pontos. A lista conta ainda com Corinthians (14%), São Paulo (8%), Palmeiras (6%), Vasco (4%), Cruzeiro (4%), Grêmio (4%), Internacional (3%), Santos (3%), Atlético-MG (2%) e a Seleção Brasileira (2%). Ser incluído no ranking destaca o crescimento do futebol cearense, que tem o retorno do Clássico-Rei na elite nacional após 26 anos de ausência.

Confira o ranking completo: Levantamento Datafolha – Torcidas do Brasil 2019

Não torcem para nenhum time (22%)

1. Flamengo (20%)

2. Corinthians (14%)

3. São Paulo (8%)

4. Palmeiras (6%)

5. Vasco (4%)

Cruzeiro (4%)

Grêmio (4%)

8. Internacional (3%)

Santos (3%)

10. Atlético (2%)

Ceará (1%)

Fortaleza (1%)

12. Botafogo (1%)

Bahia (1%)

Sport (1%)

Santa Cruz (1%)

Vitória (1%)

Fluminense (1%)