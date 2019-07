Escolas públicas e privadas podem agendar visita guiada na Bienal do Livro do Ceará 2019

A XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará com o tema “A Cidade e os Livros” acontece este ano durante os dias 16 a 25 de agosto no Centro de Eventos do Ceará. Com isso, o Governo do Estado juntamente com a Secretaria de Cultura(Secult) abre inscrições para visitas guiadas para escolas, entidades governamentais e não governamentais da capital e interior. Os agendamentos precisam ser realizados com antecedência.

Para a escola pública de Educação Infantil e Ensino Fundamental de Fortaleza, o agendamento será realizado junto ao Sistema da Secretária Municipal de Educação de Fortaleza(SME). Já as escolas públicas Estaduais com sede em Fortaleza a visitação será agendada pela Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza.

As escolas públicas estaduais das macrorregiões do interior do Estado e Região Metropolitana precisam realizar o agendamento das visitas por meio da Coordenadoria Regional da Desenvolvimento da Educação. O Governo do Estado do Ceará disponibiliza um link para que as escolas da rede privada e as escolas públicas do interior realizem a inscrição do agendamento.