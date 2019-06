Escritórios da Adagri recebem, nesta sexta-feira (21), declaração de vacinação contra Febre Aftosa

Os 41 escritórios da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), órgão vinculado a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), localizados em Fortaleza e municípios funcionarão normalmente nesse dia, em horário de comercial. A presidente da Agência, Vilma Freire, reforça a importância da declaração para aqueles criadores que adquiriram a vacina porém não declararam que vacinaram o rebanho “estão impedidos de transitar com seus animais e passíveis de multa”, explica a gestora.

A primeira etapa da campanha de vacinação em 2019 foi iniciada no último dia 03 de maio e prosseguiu até o dia 01 de junho. Segundo o último levantamento realizado nesta quarta-feira (19), já foram declarados vacinados 86,75% dos rebanhos e 76,94% de propriedades estão imunizadas.

O coordenador do Programa de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa da Adagri, Joaquim Barros, reforça que a portaria da Adagri nº 046/2019, publicada no DOE 10/04/2019, determina que, no ato da declaração da vacinação de bovinos e bubalinos, os criadores são obrigados a informar as outras espécies de animais existentes na propriedade, para a atualização cadastral.

O Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA), Plano Estratégico 2017 – 2026, prevê que a última etapa de vacinação contra febre aftosa no Estado do Ceará poderá ocorrer em maio de 2020, quando o estado se tornar livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

Confira aqui a localização dos escritórios da Adagri : https://www.adagri.ce.gov.br/unidades-de-atendimento/.