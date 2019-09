Espanha: governador assina acordo para mais duas fábricas no Ceará

No momento em que foi divulgado o ranking de crescimento da produção industrial no Brasil, onde o Ceará aparece na liderança do Nordeste e na quarta posição nacional, o governador Camilo Santana fechou acordo para a construção de mais duas fábricas no estado. Uma das cinco maiores indústrias de conserva de pescado do mundo, a Jaelsa Rianxeira, ampliará seus negócios no Ceará, onde já mantém uma das empresas do grupo, a Robinson Crusoe Foods, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O acordo foi fechado nesta quarta-feira (18) entre o governador Camilo Santana e o presidente mundial do Grupo Jaelsa, Jesús Manoel Alonso, na sede da empresa, na Província de La Coruña, na Espanha. O Grupo investirá cerca de R$ 100 milhões nos próximos anos para ampliar sua produção de conservas de sardinha e atum no Ceará, gerando 750 empregos diretos e milhares de empregos indiretos no setor da pesca.

Outro acordo entre o Governo do Ceará, a Região da Galícia e o Grupo Jaelsa prevê a troca de conhecimento, tecnologia e profissionalização para o desenvolvimento sustentável da atividade no Ceará.

“Fico muito feliz com esse acordo, que levará mais empregos e desenvolvimento para o Ceará. Essa tem sido uma luta constante nossa: atrair novos parceiros comerciais, principalmente no mercado internacional. Hoje o Ceará é um estado respeitado e admirado pela sua responsabilidade fiscal, transparência e investimento públicos.”

O presidente do Grupo Jaelsa também ressaltou a importância desse acordo com o Ceará, porque ampliará a capacidade de produção do grupo para atender os mercados nacional e internacional, inclusive Estados Unidos e Europa.

Também estiveram presentes ao encontro na Espanha, o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Cláudio Pinho; o secretário de Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz; e o secretário executivo do Agronegócio do Ceará, Silvio Carlos Ribeiro.

Após a assinatura do acordo, houve uma visita à fábrica da Jaelsa, a maior do tipo no mundo, e à Escola Náutico Pesqueira da Ribeira, que deve participar do Acordo de Cooperação entre os governos do Ceará e da Galícia para a transferência de tecnologia e projetos de sustentabilidade.

Na fábrica, o governador Camilo Santana ainda conversou com quatro jovens cearenses que trabalham na Crusoe Foods, em São Gonçalo, e que fazem treinamento na Espanha. O projeto prevê que cada vez mais jovens do Ceará tenha oportunidade de intercâmbio internacional.

Indústria

De acordo com estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), após crescer 2,9% no acumulado de janeiro a julho deste ano, a produção industrial cearense deve crescer até 2,5% em 2019. Metalurgia, produtos de metal e químicos estão entre setores que devem apresentar maiores expansões no ano. Conforme a Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ceará registrou o melhor desempenho do Nordeste e o quarto no país no acumulado do primeiro semestre – Pernambuco (-1,6%) e Bahia (-2,1%) tiveram quedas no período, por exemplo.

Pescados

O Ceará é líder no Brasil em exportação de pescados – peixes e crustáceos, segundo dados divulgados na semana passada pelo Ministério da Economia, através da Secretaria do Comércio Exterior (Comex). De janeiro a agosto deste ano, o estado exportou mais de seis mil toneladas, com faturamento de mais de US$ 47,1 milhões, ultrapassando o Pará, que no mesmo período exportou US$ 36,4 milhões, e Santa Catarina, com US$ 16,1 milhões. O destaque foi para a exportação de lagosta, que chegou ao montante de US$ 29 milhões em exportação. Isso representa mais de 50% em exportação nesse segmento.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará