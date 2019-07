Especulado no Ceará, Lucão deve decidir futuro em breve

Uma novela que se estendeu pelas últimas semanas pode encerrar um dos principais capítulos nos próximos dias. Em busca de mais uma opção no ataque, o Ceará tenta fechar com o artilheiro Lucão, que estava no Kuwaitt SC, no Oriente Médio. O atleta é peça disputada por mais três equipes brasileiras, entre elas, o Vozão – Chapecoense, Goiás e Vasco.

Os representantes do atleta buscavam um clube do exterior, mas não houve uma negociação definitiva. A equipe do Esportes O POVO apurou que nesta semana o futuro de Lucão será definido. Embora a chegada do atleta seja considerada difícil, a diretoria Alvinegra ainda aguarda uma posição do jogador.

Lucão tem 27 anos e, em 2018, foi o artilheiro do Goiás. Na ocasião, fez 45 jogos e marcou 21 gols. Em 2019, o atacante aproveitou o bom momento e se transferiu para o Kuwaitt SC. No novo clube, Lucão só fez quatro jogos e, com medo dos conflitos entre Estados Unidos e Irã, decidiu rescindir seu contrato.