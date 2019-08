“Essa obra precisa ser tratada com a seriedade que ela merece”, diz Beto Almeida sobre a transposição do Rio São Francisco

Com a volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa, pautas discutidas no primeiro semestre do ano pelos parlamentares são retomadas nesse segundo semestre. O debate sobre a transposição do Rio São Francisco é um dos temas que deve fazer parte da agenda de discussão dos parlamentares.

O assunto foi repercutido pelos jornalista Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (Expresso Fm 104.3 na Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais) desta segunda-feira (5).

Luzenor comenta que as obras enfrentam problemas no estado da Paraíba, onde trechos do canal estão se deteriorando. Já aqui no Ceará, as obras ainda precisam ser concluída, como destaca o jornalista.

O jornalista Beto Almeida ressalta que há uma expectativa por parte da comissão de deputados estaduais, que aguardam um retorno do Ministério do Desenvolvimento Regional, para que o próprio ministério apresente o cronograma das obras e realiza a liberação de verbas.

A Assembleia tem feito aqui a sua parte, mas, diga-se de passagem, mas não tem conseguido chegar de forma efetiva ao Governo Federal, afirma Beto.

Beto ainda cobra que a bancada estadual e a federal trabalhem mais alinhadas “Precisa dessa sintonia do trabalho que é feito aqui na Assembleia Legislativa com a nossa bancada de deputados federais”, diz o jornalista.

Beto relembra que neste ano o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 43 municípios cearenses devido à seca, e que as obras inacabadas do Rio São Francisco agravam essa situação. Para o jornalista “essa obra precisa ser tratada com a seriedade que ela merece”.