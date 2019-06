“Essas provas foram obtidas de forma ilegal”, diz Beto Almeida sobre conversas vazadas de Moro e Dallagnol

O vazamento das conversas entre o juiz da Lava-Jato Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, publicado pelo The Intercept Brasil, em reportagem feita por Glenn Greenwald, dentre outros jornalistas, desencadeou uma série de ataques ao deputado federal David Miranda (PSOL-RJ). Isso porque o parlamentar é casado com Greenwald.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político desta terça-feira (11), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, que analisaram o impacto do vazamento dessas mensagens entre Sérgio Moro e Procuradores da República o desdobramento desses pedidos de investigação.

“essas provas foram obtidas de forma ilegal e que elas não têm nenhum efeito jurídico, ou seja, não foram obtidas de forma legal” – analisou Beto Almeida.

Congresso analisa hoje vetos e projeto de crédito suplementar

O Congresso Nacional tem sessão marcada para as 14 horas com o objetivo de votar vetos presidenciais e o projeto de crédito suplementar que autoriza o Executivo a descumprir a chamada “regra de ouro” e pagar, com recursos emprestados, despesas correntes de R$ 248,9 bilhões (PLN 4/19).

Relator da Previdência adia apresentação de relatório para está quinta-feira

O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) confirmou que vai apresentar na próxima quinta-feira (13) o seu relatório na comissão especial que analisa a proposta na Casa.

