“Esse pacto é necessário?”, questiona Beto Almeida sobre acordo firmado entre os três poderes

O encontro nesta terça-feira (28) entre os três poderes no Palácio da Alvorada encaminhou o acordo para que todos assinem um pacto no dia 10 de junho em favor das reformas. O texto foi apresentado durante encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do STF, Dias Toffoli.

A União da lideranças nacionais tem como propósito viabilizar a aprovação e implementação de cinco pontos: reforma da Previdência, reforma tributária, pacto federativo, segurança pública, desburocratização.

Na reunião, Bolsonaro destacou a importância de trabalhar em consonância com o Legislativo e Judiciário, defendeu as instituições e condenou os ataques sofridos pelo Congresso e pelo Supremo nas manifestações do domingo passado, promovidas pelos seus apoiadores.

No Bate-Papo político desta quarta-feira (29) do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras do inteiro + Redes Sociais) o jornalista Beto Almeida comentou o encontro dos líderes: