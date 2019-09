Estação Padre Cícero entra na reta final de construção e Av. José Bastos terá interdição parcial

As obras de construção da Estação Padre Cícero, no bairro Damas, estão em fase final e, para que sejam concluídas, será necessário realizar interdições parciais na Avenida José Bastos, no quarteirão entre as ruas Padre Cícero e Porfírio Sampaio, na altura do Campo do Ceará, sentido sertão-praia. A interdição parcial será nos próximos dois finais de semana (7/9, 8/9, 14/9 e 15/9) para viabilizar a instalação da cobertura metálica da estação. A obra é realizada pela Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, vinculada à Secretaria da Infraestrutura do Ceará.

Com 75% de execução, a obra tem previsão para ser concluída até o final do ano. Até lá, além da coberta metálica, será feito o acesso pelo lado do Campo do Ceará, instalado o equipamento de elevador, além da montagem das passarelas e pequenos acabamentos. Esta será a 20ª e última estação na Linha Sul do Metrô de Fortaleza, e criará novos acessos para o Centro e outros bairros da capital, bem como para a Região Metropolitana.

Bloqueio parcial

O fluxo no sentido sertão-praia será interrompido parcialmente já neste sábado (7), feriado da Independência do Brasil, e no domingo (8), para a continuidade dos trabalhos. As interdições acontecerão sempre de 8h às 18h, em, no máximo, duas das três faixas de circulação. Portanto, não será obrigatória a busca por rotas alternativas nesse trecho.

