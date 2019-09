Estação Parangaba do metrô conta com centro de empreendedorismo e inovação

A Estação Parangaba, na Linha Sul do Metrô de Fortaleza, recebeu o primeiro Ambiente de Empreendedorismo e Inovação, um espaço de coworking (co-trabalho, compartilhamento de infraestrutura por vários empreendedores) que vai trazer uma agenda de capacitações, oficinas, cursos e consultorias, que serão oferecidos gratuitamente, aberto ao público, com foco no empreendedorismo e na inovação. O espaço é fruto de parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Centro Universitário da Grande Fortaleza (Unigrande), que vai gerenciar a utilização e a programação do ambiente.

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, empresa vinculada à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), tem atraído investimentos e serviços para as estações do Metrô, por meio da implantação de lojas, máquinas de produtos e anúncios publicitários. A Unigrande é uma das 15 empresas que ocupam as lojas na Estação Parangaba, por meio de credenciamento disponibilizado ao mercado no ano passado.

O Ambiente de Empreendedorismo e Inovação também conta com computadores conectados à internet, mesas de estudos e reuniões e um ambiente climatizado. Segundo a Unigrande, futuramente, os equipamentos poderão ser usados pelo público, mediante cadastro na recepção do espaço.

O horário de funcionamento do primeiro Ambiente de Empreendedorismo e Inovação de Fortaleza é de segunda a sexta-feira de 8h às 20h30h e aos sábados de 8h às 12h. Para ter acesso ao equipamento não é necessário adquirir bilhete de embarque do metrô.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará