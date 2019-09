Estações JK e Padre Cícero do metrô terão placas para geração de energia solar

O Metrô de Fortaleza se prepara para a implantação de equipamentos de energia solar fotovoltaica nas estações Juscelino Kubitschek e Padre Cícero, na Linha Sul. No próximo dia 27, às 8h30, haverá pregão eletrônico no qual serão conhecidas as propostas das empresas do setor. O objetivo da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, empresa vinculada à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), é contratar a aquisição, montagem e instalação dos equipamentos para captação de energia solar nas duas estações.

Após a implantação dos sistemas, a energia solar gerada nas estações será transferida para a rede elétrica da Capital, sendo, em seguida, revertida para o Metrô, como crédito em produção elétrica, o que implicará compensações nas contas de energia da empresa. A estimativa é que a quantidade de energia solar produzida nas duas estações cubra a demanda elétrica de pelo menos quatro estações da Linha Sul.

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos já analisa as possibilidades de implantação de placas solares em outras estações e espaços, como no Centro de Manutenções Vila das Flores e no edifício-sede da empresa, no Centro. No entanto, ainda não há definições quanto aos próximos equipamentos que serão contemplados.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará