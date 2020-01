Estádio Romeirão: com capacidade para 17 mil pessoas, obra de ampliação deve ser entregue em 2021

A reforma e ampliação do Estádio Mauro Sampaio (Romeirão), em Juazeiro do Norte, avança conforme planejamento da Superintendência de Obras Públicas (SOP), com 10% de execução e previsão de conclusão para 2021. O Governo do Ceará investe por volta de R$ 70 milhões na modernização da praça esportiva.

Depois de extração manual do gramado, rebaixamento do campo e demolição de antigas estruturas ao redor da área de jogo, agora os serviços se concentram no setor norte das arquibancadas, que já tem pilares em implantação. Enquanto isso, nos setores leste e sul o foco está nas fundações; no campo, segue a movimentação de terraplenagem. Nos próximos meses, os primeiros lances de arquibancada do setor começam a ser construídos. Para este início de 2020 também estão previstas as demolições de três prédios antigos no entorno do estádio: a unidade do Corpo de Bombeiros (já desativada), a Escola Municipal João Alencar (parcialmente desocupada) e o Departamento Municipal de Trânsito (a ser liberado no fim de janeiro). Nessa área será construído um novo estacionamento.

Ainda em janeiro, quem passar por fora do estádio já vai ver algumas estruturas, ter a confirmação visual de que a obra está saindo do nível do solo, explica Silvio Campos, diretor de Obras Especiais da SOP.

O equipamento terá capacidade para receber cerca de 17 mil pessoas e funcionará como uma arena multiuso, não apenas para eventos esportivos, como também shows e eventos culturais e religiosos, impulsionando a economia de Juazeiro e da região caririense pelos vieses do esporte, da cultura e dos eventos religiosos.

Além da ampliação das arquibancadas e do estacionamento, o projeto da nova Arena Romeirão conta com implantação de área de shopping, museu do futebol, restaurante, lanchonetes e banheiros. O prédio também terá salas de administração e apoio, camarotes, cinco vestiários e cabines de imprensa.