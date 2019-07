Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, começa a ser demolido para início de reforma

O Estádio Municipal Mauro Sampaio, conhecido como Romeirão, começou a ser demolido nesta semana para dar lugar a uma Arena multiuso. O projeto de reforma é da prefeitura da cidade financiado pelo Governo do Estado. As obras são de responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas e vão receber o investimento de R$ 80 milhões. O prazo para conclusão da reforma é de até dois anos.

De acordo com o diretor de Obras Especiais da Superintendência de Obras Públicas, Silvio Campos, a empresa já começou o trabalho de demolição de arquibancadas, alambrados e outras pequenas construções que existem ao redor do campo. A Prefeitura de Juazeiro do Norte deve realocar a escola que vai ser atingida por conta da ampliação do estádio, assim como as dependências do Demutran e do Corpo de Bombeiros.

A praça esportiva será modernizada e terá capacidade para 16.400 assentos. Pelo projeto, estão previstas a ampliação das arquibancadas, a instalação de área de shopping e a construção de uma nova estrutura para os usuários, com restaurante, lanchonetes, banheiros e estacionamento, além de um espaço para implantação do Museu do Futebol. O objetivo é que o espaço sirva não só para futebol, mas para shows, missas e outros eventos.

A modernização passa pela estrutura de iluminação, com torres de LED, e inclui ainda camarotes, cinco vestiários, cabines de imprensa, dois telões e placar eletrônico.