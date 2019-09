Estrada do Icaraí é entregue revitalizada; obra é parceria da Prefeitura com Governo do Estado

A manhã desta sexta-feira (6/9) foi de muita festa para caucaienses e motoristas que utilizam a CE-531, popularmente conhecida como Estrada Velha do Icaraí. O prefeito Naumi Amorim, ao lado do secretário de relações institucionais da Casa Civil do Governo do Estado, Nelson Martins, e de representantes da Superintendência de Obras Públicas (SOP), entregou a conclusão da obra de recuperação da rodovia.

A intervenção atendeu a requerimento da primeira-dama de Caucaia e deputada estadual Erika Amorim, além de ter sido articulada pessoalmente por Naumi junto ao governador Camilo Santana. “Estamos entregando a estrada novinha e sinalizada. Era um sonho dos caucaienses e também dos nossos visitantes. É o caminho mais próximo do Litoral para o Centro com grande fluxo de veículos. O serviço foi rápido e ficou de primeira. Buscamos a parceria com o Estado e trazemos melhorias para nosso povo”, destacou o prefeito.

A via recebeu nova pavimentação asfáltica e sinalização numa extensão de 4,2 quilômetros. Para isso, foram investidos R$ 766 mil. “O trabalho ficou muito bom. A nossa parceria com o prefeito Naumi é muito boa pela importância que tem o município de Caucaia. Estamos muitos felizes porque estivemos aqui há menos de um mês dando ordem de serviço e hoje estamos entregando a obra. Agora as pessoas estão parabenizando tanto o Estado como a Prefeitura, a agilidade e qualidade da obra”, declarou o secretário Nelson Martins.

Segundo o superintendente da SOP, Felipe Pinheiro, Caucaia foi a primeira cidade cearense a entregar obra do pacote das 59 intervenções que estão sendo executadas em rodovias de todo o Estado. “A estrada é importante para o turismo. Estamos satisfeitos porque só quem ganha é a população.”

Com o comércio afetado diretamente pela antiga precariedade da rodovia, o empresário Otávio Júnior agora festeja a restauração da CE. “Estamos em festa. Agora quem ganhou o presente fomos todos nós. Dependemos desta estrada. Já comecei a recontratar os 20 funcionários que foram demitidos na época dos buracos.”

As intervenções contaram com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).