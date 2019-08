Estradas cearenses e rodovias federais são requalificadas em plano do Governo do Estado

Dos 18 trechos iniciais das obras do Pacote de Recuperação das Estradas, programa anunciado pelo Governo do Ceará para revitalizar as estradas e rodovias, nove são rotas de acesso a vias que cruzam o País, sobretudo a BR-116. As obras fazem parte do Ceará de Ponta a Ponta, programa de responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Os nove trechos que estão com intervenções em andamento representam aproximadamente 451 quilômetros e cerca de R$ 42,4 milhões em investimentos, que incluem reforma do pavimento e sinalização. Entre os trechos que estão sendo recuperados estão as CE’s 350, 253, 168, 311, 288 e 257.

Até o fim do ano, serão melhorados 29 acessos a BRs, cerca de 59 trechos rodoviários em todo o Ceará. O investimento do pacote do Governo do Estado é de R$ 219,4 milhões, contemplando 1732 quilômetros.