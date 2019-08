Estrutura que desabou da Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará, começa a ser reerguida

Após o desabamento da escultura do Cristo Redentor e a torre de sustentação, as obras de reestruturação da Igreja do Céu, localizada em Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba, começam nesta quinta-feira (1). A obra deve durar três meses e a previsão de entrega é para o dia 1º de novembro.

Em 31 de março, o templo teve parte de sua estrutura arruinada. A escultura do Cristo Redentor, que fica no topo da igreja, e a torre que sustentava a estátua foram as mais atingidas. A Igreja do Céu é o centro de um polo de visitação turística na cidade. Fica a uma altura de 900 metros, no alto de 324 degraus, e foi inaugurada em 1938. A imagem do Cristo Redentor foi esculpida em 1937.

O projeto de restruturação vai acontecer em três etapa. A primeira, iniciada nesta quinta-feira (1), será de estabilização das fundações, seguida da reconstrução da Torre e do Cristo, em setembro. Posteriormente, a obra será finalizada com os acabamentos e instalações elétricas.

Por se tratar de uma Igreja histórica, inaugurada em 1938, o plano de reconstrução vai preservar o projeto original.