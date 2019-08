Estudante a caminho da escola é atropelado por ônibus em Fortaleza

Um estudante foi atropelado na manhã desta quarta-feira (7) enquanto seguia para o colégio onde estuda, no Bairro Montese, em Fortaleza. O acidente foi registrado por volta das 7h20, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Segundo a AMC, o jovem foi atingido pela lateral do veículo, que teve parte da sua estrutura danificada. O estudante teve ferimentos na perna, braço e na cabeça.

O estudante foi atendido e em seguida encaminhado para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Bairro Centro, da capital. Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.

O motorista do ônibus permaneceu no local para esclarecimentos sobre o acidente. Dois agentes da AMC foram ao trecho do acidente orientar pedestres e motoristas.