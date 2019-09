Estudante lança documentário em homenagem aos 100 anos do açude Forquilha

Um capítulo da história hídrica do Ceará passa pela Região Norte do Estado com a construção do Açude Forquilha em 1919. O primeiro centenário do reservatório será marcado, nesta quinta-feira (12), pelo lançamento, às 19 horas, na Casa de Cultura, em Sobral, do documentário “Açude Forquilha – Um Mergulho de 100 anos’’.

A obra foi produzida pelo estudante do 5º semestre do curso de História da Universidade Vale do Acaraú (UVA), João Victor Lima da Silva. Baseado em fontes orais e escritas, a obra, segundo João Victor, aborda de maneira cronológica os principais fatos que marcaram a história dos 100 anos de existência do reservatório.

O mergulho em 10 décadas de história, conforme o produtor do documentário, tem muitos fatos marcantes que revelam, para os atuais moradores de Forquilha e as novas gerações da Região Norte, como o açude nasceu e o papel que a obra representou para o povoamento do distrito que, em 1985, passou a ser município.

O estudante João Victor revela, nesse documentário, um fato inusitado que foi o pouso, em 1930, de um hidroavião no Açude Forquilha, algo que deixou os moradores da localidades assustados e, ao mesmo tempo, com semblante de admiração. E, para quem está em Sobral ou nas cidades vizinhas, vale à pena conferir, nessa quinta-feira, a partir das 19 horas, na Casa de Cultura de Sobral, o lançamento do documentário ‘Açude Forquilha – Um Mergulho de 100 Anos.

Confira as informações na íntegra com o correspondentes Diassis Lira: