Estudantes aprovados na lista de espera do ProUni devem comprovar informações a partir de amanhã

O resultado da lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) já está disponível para consulta pelas instituições de ensino superior participantes do programa. Todos os candidatos que estão na lista deverão ir às instituições apresentar a documentação de comprovação das informações a partir de amanhã (19).

A lista de espera do Prouni classifica os estudantes por curso e turno, segundo as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018. O prazo para que os candidatos que integram a lista compareçam às faculdades vai até 22 de julho. Para saber a lista com a documentação necessária, basta acessar o site do ProUni.

A lista de espera é utilizada para preencher as bolsas de estudos que não foram ocupadas nas duas chamadas regulares do programa. Só no segundo semestre o programa ofertou 169.226 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior.