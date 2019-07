Estudantes cearenses recebem 112 medalhas em Olimpíada Brasileira de Matemática

Os estudantes cearenses obtiveram participação de destaque na 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Ao todo, foram 1.168 premiações recebidas por alunos dos ensinos fundamental e médio, sendo cinco de ouro, 24 de prata, 83 de bronze e 1.056 Menções Honrosas.

Ariane Kevinny Muniz Ribeiro foi uma das medalhistas de ouro da competição. Hoje estudante de Ciências da Computação na Universidade Federal do Cariri (UFCA), a jovem foi aluna da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Otília Correia Saraiva, em Barbalha, onde fez curso técnico em Redes de Computadores. A premiação na OBMEP, segundo conta, foi resultado de esforço e da persistência que teve, com o apoio determinante dos professores.

“Sempre tive muita facilidade em compreender os conteúdos, mas considero que a ferramenta de estudo mais válida para mim é a resolução de exercícios. Porque assim acabamos criando um banco de dados e uma linha de raciocínio que serve para diversas coisas. Muito mais do que decorar fórmulas, é necessário entendê-las. Além disso, tive professores de matemática que me incentivaram a ter curiosidade pelo mundo do raciocínio lógico”, aponta.

Como mensagem para os colegas que também estão em busca de melhores resultados, Ariane considera que o “ser humano é a espécie com maior capacidade de sobrevivência na Terra”, sendo este um indicativo do grande potencial de superação e de aprendizagem que cada um tem. “Pra mim, ser de uma escola pública do interior e de qualidade é um privilégio imenso. Nós podemos fazer qualquer coisa, sem exceção, se esse for o nosso desejo”, conclui.

Projeto nacional

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.

O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio. Em 2018, mais de 18 milhões de alunos participaram da olimpíada.

A cerimônia de entrega das medalhas de ouro foi realizada em Salvador-BA, no dia 8 deste mês, enquanto as demais honrarias serão conferidas em solenidades futuras, a serem agendadas pela organização da OBMEP.

Premiações

Medalhas de Ouro:

Nível 1 (6º e 7º ano EF): 01

Arthur Diniz Cabral – Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó

Nível 2 (8º e 9º ano EF): 01

Lourival Alves Nogueira – EEFM Marcelino Champagnat

Nível 3 (1º, 2º e 3º ano EM): 03

Daniel Soares Azevedo – EEFM Dona Marieta Cals

Francisco Anderson Silva Vieira – EEFM Alfredo Nunes de Melo

Ariane Kevinny Muniz Ribeiro – EEEP Otília Correia Saraiva

Total Ouro: 05

Medalhas de Prata:

Nível 1 (6º e 7º ano EF): 04

Nível 2 (8º e 9º ano EF): 00

Nível 3 (1º, 2º e 3º ano EM): 20

Total Prata: 24

Medalhas de Bronze:

Nível 1 (6º e 7º ano EF): 08

Nível 2 (8º e 9º ano EF): 08

Nível 3 (1º, 2º e 3º ano EM): 67

Total Bronze: 83

Mensões Honrosas:

Nível 1 (6º e 7º ano EF): 28

Nível 2 (8º e 9º ano EF): 65

Nível 3 (1º, 2º e 3º ano EM): 963

Total Mensão Honrosa: 1056