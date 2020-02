Estudantes cearenses têm até a próxima semana para comprovar informações do Prouni

Os estudantes cearenses aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até terça-feira da próxima semana, dia 11, para comprovar as informações junto as instituições de ensino superior para garantir a bolsa.

Neste ano, o Prouni registrou 1.507.807 inscrições, feitas por 782.497 estudantes. O número de inscrições é maior que o de inscritos porque cada participante pode escolher até duas opções de instituição, curso e turno.

As áreas mais concorridas foram medicina, direito, administração e enfermagem. A divulgação dos resultados da segunda chamada sai no dia 18 de fevereiro.

O ProUni é um programa que oferece bolsas de estudos, integrais e parciais, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições particulares de educação superior. Só pode se inscrever no ProUni o estudante que não tiver diploma de curso superior, que tenha participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas, e nota acima de zero na redação.