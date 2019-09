Estudantes de 20 escolas municipais de Sobral farão a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas

A Rede Pública Municipal de Ensino Sobral tem 183 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de 20 escolas classificados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP). A próxima fase será realizada no dia 19 de outubro nos Centros de Aplicação indicados pela Coordenação Estadual e terão a duração de quatro horas, das 13h às 17h.

O resultado final da competição deste ano será divulgado no dia 10 de janeiro de 2020. Em 2018, Sobral figurou está entre os dez municípios brasileiros com maior número de medalhas em nível nacional na OBFEP com cinco medalhas de bronze.

A OBFEP é promovida pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e visa despertar e estimular o interesse pela Física e pelas Ciências, além de identificar estudantes talentosos, incentivando seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas.