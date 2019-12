Estudantes já podem conferir quantidade de vagas do Sisu

Já está disponível a consulta de vagas do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu para o primeiro semestre de 2020. As inscrições poderão ser feitas de 21 a 24 de janeiro e são exclusivas para quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A consulta pode ser feita pelo nome do curso, pela instituição de ensino ou pela cidade. Além disso, é possível consultar também as listas de graduações, instituições e municípios que participam do sistema e oferecem vagas aos estudantes.

O Enem deste ano foi realizado em 3 e 10 de novembro. O Ceará foi o quinto estado com mais inscrições no exame. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), foi registrado total de 329.251 cearenses inscritos. Já em todo Brasil, mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram para realizar as provas.

A partir de 2020, o Enem terá aplicação digital. A implantação novo sistema será progressiva, com início no próximo ano e previsão de consolidação em 2026. As primeiras aplicações digitais serão opcionais e os participantes poderão escolher, no ato de inscrição, pela aplicação piloto no modelo digital ou pela tradicional prova em papel. No primeiro ano de teste, o modelo digital será aplicado para 50 mil pessoas em 15 capitais do país.