Estudantes podem consultar vagas no Sisu a partir desta quinta-feira

A partir de amanhã (23) os estudantes já podem consultar as vagas do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Os dados como instituições, cursos oferecidos e quantidade de vagas podem ser acompanhados pelo site, mas as inscrições do Sisu só começam no dia 4 de junho e seguem até o dia 7 de junho.

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o sistema calcula a nota de corte, que é a menor nota para o candidato ficar entre os selecionados. As notas para cada curso são baseadas no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato a acompanhar sua inscrição e não garante a seleção para a vaga ofertada.

O simulador do Sisu, que mostra informações dos últimos processos seletivos, vai ficar temporariamente fora do ar. A previsão é que volte no dia 10 de junho. A medida preventiva foi necessária para evitar que o sistema fique sobrecarregado.