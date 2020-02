Estudo da Fecomércio aponta que os fortalezenses devem comprar mais em fevereiro

Os fortalezenses devem comprar mais em fevereiro, segundo indica a pesquisa do Índice de Confiança do Consumidor, elaborada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará. Os números revelam que a confiança do consumidor cresceu 1%, de 119,3 pontos para 120,5 pontos, além de um avanço de dois pontos percentuais na pretensão de compras dos fortalezenses, saindo de 40 pontos em janeiro para 42 em fevereiro.

O período de ofertas do início de ano também elevam a predisposição dos fortalezenses para ir às compras. “O consumidor tem aproveitado o calendário de promoções e liquidações, elevando a disposição para o consumo”, atesta relatório que acompanha o índice.

Segundo a pesquisa, os produtos mais buscados pelos consumidores são: televisão, geladeira, móveis, vestuário, calçado, fogão, máquina de lavar roupa e smartphones.