Estudo revela que mais de 40% das pessoas que trabalham por conta própria faturam menos de um salário mínimo

Um levantamento feito pela consultoria IDados mostra que 41,7% das pessoas ocupadas por conta própria vivem com menos de um salário mínimo por mês. Isso significa que entre a maioria dos micro empreendedores que atuam como trabalhador por conta própria possuem rendimento inferior a R$ 998 mensais.

O estudo revela também que em todo Brasil, cerca de 3,6 milhões de trabalhadores por conta própria recebem valor igual ou inferior a R$ 300 por mês. De acordo com dados da Receita Federal, no Ceará, existem atualmente 427.218 empresas de pequenos negócios que vivem essa realidade.

Dados de 2018, levantados pelo Sebrae, apontam que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por gerar mais de 90% das vagas de empresas do Estado. Além disso, eno Ceará, as micros e pequenas empresas respondem por cerca de 28% do Produto Interno Bruto (PIB).