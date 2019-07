Estudo revela que o excesso de café aumenta chance de pressão alta

O consumo de mais de três xícaras de café de 50 ml por dia aumenta em até quatro vezes a chance de pessoas geneticamente predispostas apresentarem pressão arterial alta. A descoberta faz parte de um estudo desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP) e publicado na revista Clinical Nutrition. Enquanto o excesso pode causar doenças no organismo, o consumo moderado de café tem efeito benéfico em alguns fatores de risco cardiovascular.

A principal autora do estudo, Andreia Machado, explica que a análise chama atenção para a importância da relação entre o consumo de café e a prevenção da pressão alta.

Como a maior parte da população não tem ideia se é predisposta ou não para desenvolver a pressão alta, o ideal é que se faça um consumo moderado de café. Até onde nós sabemos, pelos nossos estudos e por outros já publicados, esse consumo moderado é benéfico para a saúde do coração, apontou.

A escolha do café para avaliar essa associação se deu por ser uma das bebidas mais consumidas entre os brasileiros. A pesquisa aponta que ele pode ser protetor para a saúde do coração se usado de forma moderada, mas também pode ser vilão para pessoas predispostas a hipertensão e em doses exageradas. Segundo Andreia, isso ocorre porque o café é uma mistura de mais de 2 mil compostos químicos.

Doenças relacionadas à hipertensão foram responsáveis por 3.944 mortes só em Fortaleza no ano passado. De acordo com a coordenadora de Ensino, Pesquisa e Programas Especiais da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Maria Cavalcante, 50% da população com pressão alta desconhece que tem a enfermidade.