Etapa Regional dos Jogos Escolares da Juventude confirma mais três equipes cearenses em Blumenau 2019

Chegou ao fim nessa terça-feira (24) a etapa Regional dos Jogos Escolares da Juventude 2019. Ao todo, foram 12 dias de jogos nas cidades de Cascavel (PR), Palmas (TO), e Natal (RN), onde 32 equipes conquistaram as vagas para a última etapa da competição, que acontecerá em Blumenau (SC), de 16 a 29 de novembro.

A delegação cearense chegou a Natal com dez times buscando a classificação para etapa Nacional. Jogos emocionantes e muito disputados marcaram a cidade nordestina. O Ceará ficou com medalha de Ouro no Vôlei Masculino 12 -14 anos e prata nas modalidades de Basquete Feminino 12 a 14 anos e Futsal Masculino 15 a 17 anos, conquistando assim três vagas para a última etapa dos Jogos.

Além das equipes classificadas nesta última fase, o Estado do Ceará já contava com seis vagas previamente conquistadas para ir a Etapa Nacional, isso porque os cinco times com melhores resultados nos Jogos Escolares da Juventude 2018 tinham os lugares garantidos para o certame do ano seguinte.

Confira as nove equipes que irão representar o Ceará nas modalidades coletivas da Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude 2019.

Basquete Feminino 12-14 anos – Colégio Farias Brito (Fortaleza)

Basquete Masculino 12-14 anos – Colégio Ari de Sá (Fortaleza)

Basquete Masculino 15-17 anos – Colégio Batista (Fortaleza)

Futsal Feminino 12-14 anos – Escola Alice Moreira de oliveira (Caucaia)

Futsal Masculino 12-14 anos – Educandário Monteiro Lobato (Eusébio)

Futsal Masculino 15-17 anos – EEFM José Martins Sampaio (Brejo Santo)

Vôlei Feminino 12-147 anos – Colégio Christus (Fortaleza)

Vôlei Masculino 12-14 anos – Colégio Batista (Fortaleza)

Vôlei Masculino 15-17 anos – Colégio Batista (Fortaleza)

Agora alunos-atletas de todo o Brasil esperam ansiosos para a grande final da competição. Daqui a exatos 51 dias, cerca de seis mil estudantes de 12 a 17 anos disputarão as últimas partidas para definir as melhores equipes escolares do País em 14 modalidades, sendo quatro coletivas e dez individuais. Vale ressaltar que os atletas das modalidades individuais conquistam suas vagas para a Etapa Nacional ainda na primeira fase do certame. A delegação cearense vai contar com 149 atletas nas categorias individuais, são eles: 40 atletas do atletismo, 32 do judô, 32 da natação, 6 do badminton, 4 do ciclismo, 12 da luta olímpica, 4 do xadrez, 3 da Ginástica Rítmica, 4 do vôlei de praia, 6 de tênis de mesa, além de 18 técnicos.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará