Etufor realiza vistoria em cerca de 50 mil veículos de aplicativos que circulam em Fortaleza

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) começa, a partir de hoje (3), as vistorias de veículos que atuam por meio dos aplicativos na capital. A expectativa é que sejam analisados cerca de 50 mil carros e condutores, motoristas de pelo menos dez aplicativos: Uber, 99 Pop, Cabify, Uni4, Servos, Moobi, Urban, TáxiTuber, Canário Brasil e Bella Driver.

Até o fim do mês, em torno de 4 mil carros passam por vistoria do órgão público. Esta primeira etapa é destinada aos veículos com placa de final “0”. A previsão é que cada mês subsequente seja destinado a um fim de placa diferente: final “1” em julho, final “2” em agosto e assim até o final “9” em março de 2020.

Os condutores devem portar a CNH e documentação do veículo, procurar um posto de atendimento da Etufor para agendar a vistoria e emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 101,78.

Em seguida, serão observados os itens básicos de conforto e segurança do veículo, como estado de conservação dos pneus, sistema elétrico, carroceria entre outros. Outro item a ser considerado é a identidade visual do carro que deve obedecer ao Decreto nº 14.415, que determina o tamanho máximo de adesivo (14cm x 14cm) fixado no vidro traseiro no lado direito superior, sinalizando a marca do aplicativo ou a frase “Este veículo trabalha por Aplicativos”.