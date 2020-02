Eusébio ganhará Centro de Educação Infantil

A população de Eusébio receberá, nesta segunda-feira (10), às 18 horas, o Centro de Educação Infantil (CEI) Terezinha Campina Braúna. A solenidade contará com a presença da vice-governadora Izolda Cela, da primeira-dama do Estado, Onélia Leite de Santana, e da secretária da Educação, Eliana Estrela. Para construir, mobiliar e equipar o novo espaço foi investido R$ 1,4 milhão, proveniente do Governo do Ceará, de empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e contrapartida do município.

Cada CEI tem capacidade para atender até 208 crianças, numa estrutura composta por quatro salas de aula, laboratório de informática, refeitório, cozinha, berçário, fraldário, dormitório, copa, recepção e playground. O equipamento foi implantado sob supervisão da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

O Centro faz parte dos investimentos que asseguram a construção de 56 espaços educacionais com o mesmo padrão. Os recursos são da ordem de R$ 70,8 milhões e integram o Programa de Ampliação da Oferta Municipal de Educação Infantil. Além disso, outros 64 Centros estão assegurados para as crianças cearenses através da Seduc.

O Ceará contará com 167 CEIs, sendo 120 pela Seduc e 47 pela SPS. Com o CEI do Eusébio, 48 Centros já foram entregues à população cearense (39 Seduc e 9 SPS).

O ambiente é destinado à aprendizagem e ao desenvolvimento do público dos meninos e meninas cearenses. A melhoria da educação para as crianças é um dos compromissos assumidos pela atual gestão. Para isso, vem investindo em espaços pedagógicos adequados e implantou o Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana, que consiste em três pilares: Tempo de Nascer, Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender. Essa iniciativa visa apoiar as famílias em condições de pobreza e vulnerabilidade social no cuidado e na educação de suas crianças de 0 a 3 anos e 11 meses.

Serviço

Inauguração do CEI de Eusébio

Data: 10 de fevereiro (segunda-feira)

Horário: 18 horas

Endereço: Rua Ezequiel Campina, s/n -Tamatanduba – Eusébio/CE

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará