Ex treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, deixa o time do Cruzeiro

O ex técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, está oficialmente fora do Cruzeiro. O treinador não resistiu no cargo após o desentendimento que teve com os jogadores por causa de Thiago Neves, depois do empate por 0 a 0 com o Ceará, na última quarta-feira (25). A decisão foi tomada na tarde de hoje (26), após reunião com a diretoria do Cruzeiro.

Confira a nota publicada no site do Cruzeiro:

O Cruzeiro Esporte Clube informa que Rogério Ceni não é mais o técnico da equipe. A decisão foi tomada nesta quinta-feira e o treinador foi comunicado em reunião realizada com o vice-presidente de futebol Itair Machado, na Toca da Raposa 2, assim que a delegação chegou da cidade de Fortaleza. Rogério Ceni deixa o Clube acompanhado de seus auxiliares Danilo Augusto da Silva, Charles Herbert e Nelson Simões Júnior.

Rogério foi oficializado no Cruzeiro na tarde de um domingo, dia 11 de agosto, horas antes da partida contra o Avaí. Dois dias depois, foi apresentado oficialmente na Toca da Raposa. Desde as primeiras horas, notou-se que o treinador tentaria colocar em prática sua filosofia de muita intensidade e posse de bola. Isso ficou evidente já na primeira partida contra o Santos, vencida por 2 a 0. Nos jogos seguintes, empate fora de casa contra o CSA e vitória simples contra o Vasco. Então, a relação com o novo clube começou a ruir.