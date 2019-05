Exército Brasileiro irá realizar a Operação Dínamo VII

Está deflagrada a operação Dínamo VII do Exército Brasileiro, por meio do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados. A operação, que iniciou nesta segunda-feira (28) e tem a finalidade de intensificar a fiscalização de todo o ciclo de vida dos materiais explosivos e correlatos.

Procedimentos como a verificação da documentação, das condições de segurança, do controle da produção e estoque, do armazenamento, comercialização e transporte, bem como da utilização de explosivos, são algumas das ações que serão realizadas.

A fiscalização poderá se estender a outros Produtos Controlados pelo Exército, observado a necessidade e a conveniência, no decorrer da operação. As Organizações Militares que desencadearão as ações com o poder de Polícia Administrativa, afeto ao Exército nesta situação, receberão apoio dos Órgãos de Segurança e Ordem Pública e Agências Governamentais, das esferas federal, estadual e municipal, trabalhando de forma integrada em um ambiente “interagências”.

Nos estados do Ceará e do Piauí os trabalhos serão coordenados pela Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 10ª Região Militar (SFPC/10).