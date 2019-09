Exército substituirá os carros-pipa em Tauá a partir do dia 1 de outubro, segundo Coronel Magno

O abastecimento de água no município de Tauá está comprometido por conta da suspensão de funcionamento de 13 carros-pipa que abastecem a região. Em entrevista à rádio Trici FM 106.1, o Coronel Magno, do 40º Batalhão De Infantaria, forneceu explicações sobre a situação.

Segundo o Coronel, houve uma quebra de regras no contrato com o Exército por parte dos 13 carros-pipa que operavam na região, então a suspensão das atividades dos veículos foram obrigatórias.

O correspondente Alverne Lacerda trouxe novas informações sobre a falta de abastecimento de água na região dos Inhamuns, no município de Tauá.

Alverne relata que, segundo informações do Coronel Magno, o Exército substituirá os carros-pipa a partir do dia 1 de outubro e que será normalizado a situação do abastecimento de água na zona rural do estado.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: