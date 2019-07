Expectativa é de nebulosidade em todo o território cearense nesta sexta-feira e sábado

A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) e sábado indica predomínio de nebulosidade variável em todo o território do estado. Imagens de satélite indicam que há bastante nuvens sobre o Ceará, porém, não estão associadas à chuva.

Para o sábado (27), a tendência é que o estado fique sob a influência de áreas de instabilidade no leste do Nordeste. Apesar do prognóstico, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) segue atualizando as condições climáticas.

Ventos

A Marinha alerta para a possibilidade ventos de até 75 km/h no litoral cearense. Além do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão também poderão receber as rajadas até as 9 horas deste sábado. O repórter do Jornal Alerta Geral, Matheus Lima, tem os detalhes:

Menores temperaturas

A dica é um café quente e um bom agasalho: municípios cearenses registraram, nessa semana, temperaturas mínimas em torno dos 16°C, segundo dados Funceme. O correspondente do Alerta Geral, Diassis Lira, detalha quais locais registraram as menores temperaturas: