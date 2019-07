Expectativa para saúde: nova versão do Mais Médicos deve ser lançado nesta quinta-feira

O governo vai anunciar nesta quinta-feira uma nova versão do programa Mais Médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, o programa busca reforçar a atenção primária e é basicamente direcionado para as cidades mais vulneráveis. O objetivo é alcançar as cidades do interior.

O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, adiantou que será adotado um novo critério de distribuição de vagas, que classificará os municípios em rural, rural remoto, intermediário e urbano. A expectativa é que com o novo programa, os municípios cearenses localizados em áreas mais vulneráveis do Brasil, recebam um reforço na assistência à Atenção Primária.

Desde o início do ano, 1.481 profissionais do Programa Mais Médicos já começaram a atuar nas unidades de saúde de todo país. No Ceará, a 1º fase do programa abriu 289 vagas para profissionais espalhados em 105 municípios do estado.