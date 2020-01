Expectativas para a economia cearense em 2020 são positivas, revela estudo do Ipece

As expectativas para a economia cearense para 2020 são positivas. É o que prevê a nova edição do Farol da Economia Cearense (nº 08/2019), elaborada pela Diretoria de Estudos de Gestão Pública (Digep) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão vinculado à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag). O trabalho disponibiliza dados, informações e análises sucintas para que os tomadores de decisão e demais partes interessadas tenham elementos para avaliar prospectivamente os rumos das economias do Brasil e do Ceará.

Outros números também são citados no estudo, como a taxa de crescimento do PIB estadual para 2020, projetada pelo Ipece, de 2,38%; o fato do Ceará ter iniciado este ano com 600 vagas de emprego abertas no Sine/IDT e com perspectiva de alta de 4% no comércio, com as promoções de início de 2020, sendo este ano encarado como de recuperação para o setor. Além disso, o Orçamento da União, aprovado para 2020 ampliou, em R$ 8,1 bilhões, os recursos destinados ao Ministério do Desenvolvimento Regional, cuja atuação no Nordeste tem potencial para dinamização da economia, com geração de emprego e renda para os nordestinos.

Já a reforma do sistema previdenciário estadual, aprovada em dezembro pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, trará economia anual de R$ 400mi a 600 milhões para os cofres públicos, e, com as contas ajustadas, o governo estadual, com suas políticas para desenvolvimento do Ceará, tem a capacidade de atrair mais investimentos para o Estado. O trabalho também revela que as perspectivas para a economia nacional são de aceleração mais acentuada do PIB em 2020, 2021 e 2022 do que a observada em 2019.

O Farol Economia Cearense, que, nesta edição, está dividido em cinco partes, tem como autores a titular do Digep, Marília Rodrigues Firmiano; Aprígio Botelho Lócio, assessor Técnico; os analistas de Políticas Públicas Paulo Araújo Pontes; Alexsandre Lira e Daniel Suliano, e a assessora Técnica Ana Cristina Lima Maia. A edição contou também com a colaboração de Tiago Emanuel Gomes dos Santos, técnico do Digep, Natália Carvalho Araújo, bolsista da Funcap/Capp, e de Bruno maia, da célula de aliança público/privada da Seplag.