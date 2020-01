Explosão destrói casa e deixa mãe e filho queimados no Bairro Messejana, em Fortaleza

Uma explosão em uma residência deixou uma mulher de 48 anos e o filho, de 13 anos, feridos no Bairro Messejana, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois ficaram com queimaduras pelo corpo e foram socorridos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. As causas da explosão ainda serão investigadas, segundo os Bombeiros.