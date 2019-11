ExpoCedro 2019 terá nova data e faz parte do calendário de exposições do estado

A Exposição de Ovino e Caprino de Cedro – VII EXPOCEDRO acontece entre os dias 26 de novembro e 01 de dezembro, no Centro Social Urbano (CSU). Em nota de esclarecimento, no dia 08 de outubro, a Prefeitura informou que a data anterior, 15 a 20 de outubro, anteriormente prevista, teve de ser adiada em virtude da burocracia inerente aos certamos licitatórios. A nova data já compõe o calendário de eventos de exposições do Estado do Ceará.

A Administração Municipal reitera comprometimento na realização do evento, com toda estrutura necessária para o bom êxito do empreendimento, prezando pelo respeito e compromisso com os moradores, expositores e visitantes.

O Prefeito Dr. Nilson Diniz explica que a nova data será importante, ainda, pois é fator de maior movimentação da economia local, em face da proximidade do final do ano.

“A Exposição vem crescendo, numa demonstração inequívoca de sua programação, da qualidade dos animais, das ações que acontecem”.

No ano passado, a ExpoCedro surpreendeu o público com concorridas exposições de ovino e caprino, e ainda, shows culturais – apresentações de dança e homenagens a Luiz Gonzaga. Além de exposição de animais, teve concurso leiteiro, ciclo de palestras, venda de produtos da Agricultura Familiar e diversas inovações nos segmentos tecnológico e gastronômico.

Para o Secretário de Agricultura Manuel Bezerra, além da exposição, a comunidade e os visitantes poderão comparecer à Feira da Agricultura Familiar de Cedro.

“É o momento adequado de colocarmos em prática todas as ações desenvolvidas ao longo do ano. Temos a certeza que hoje a feira se consolida como a maior da região centro-sul”.

A Exposição conta com o apoio dos Governo Estadual, Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Associação dos Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos de Várzea da Conceição, Confederação Nacional das Indústria (CNA), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/CE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-CE), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (ADAGRI).