Expocrato, “Dia do Rock” e Sana: confira a agenda cultural deste fim de semana

O Grupo Nóis de Teatro celebra 17 anos de atividades continuadas e apresenta seu novo trabalho: “Ainda Vivas”. A temporada de estreia acontece neste fim de semana, com apresentações nos dias 12, 13 e 14, às 19h, com sessões gratuitas na rua em frente à sede do coletivo no bairro Granja Portugal. O espetáculo tem três horas de duração e é composto por três peças, apresentadas em sequência, que jogam luz sobre questões pertinentes de nosso tempo.

Outros shows

Para relembrar os sucessos dos tempos de Solteirões do Forró, os cantores Zé Cantor e Taty Girl se apresentam neste domingo (14) no ‘Faroeste In Férias’. Para completar a festa, shows dos cantores Andrius e Marcinho, além do DJ GJota. Os portões do Faroeste abrem às 15h com três horas de open bar de cerveja.

Sábado (13), a partir das 15h, tem o esquenta do Fortal com ensaio do Bloco Siriguella no Samba do Vila, na Varjota. Vai ter apresentação das bandas ‘São Dois’ e Salve Simpatia.