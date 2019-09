Expoece muda data e apresenta novidades para edição de 2019

A 65ª edição da Exposição Agropecuário do Ceará (Expoece) será realizada no mês de novembro entre os dias 9 e 17, diferentemente dos anos anteriores. O evento acontecerá no parque de Exposições Governador César Cals, em Fortaleza, e a expectativa dos organizadores é que a exposição atinja um público de 200 mil pessoas ao longo dos 9 dias de atividades.

Iniciativa da Associação dos Criadores do Ceará (ACC), a feira receberá criadores e expositores de todo o país, especialmente do Ceará e demais Estados nordestinos. O presidente da Associação, Walfrido Monteiro, foi entrevistado pelos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida no Jornal Alerta Geral desta terça-feira (17).

A expectativa é de que a geração de negócios a curto, médio e longo prazo supere o patamar de R$ 12 milhões registrado em 2018. Walfrido Monteiro ressalta que além das negociações que podem ser realizadas durante a feira, a exposição dá aos produtores a oportunidade de ter acesso a palestras e cursos voltados, este ano, para a temática de gestão do agronegócio. O presidente da ACC acrescenta que essa iniciativa serve “para aguçar no nosso produtor a ideia de que a fazenda é um negócio, é uma empresa”.

Questionado sobre a atratividade da feira para produtores da região dos Inhamuns, onde há a maior produção de ovinos e caprinos do Ceará, e a facilidade na obtenção de crédito para investimento no setor agropecuário, Walfrido informa que serão oferecidas linhas de crédito preferencias para o evento, disponibilizadas pelo Banco do Brasil e Banco do Nordeste.

Segundo Walfrido, durante a feira serão gerados cerca de 1 mil à 1.200 empregos diretos, durante os dias do evento. O presidente da ACC ainda destaca que além dos empregos gerados na exposição, as oficinas ofertadas para a qualificação dos criadores visam a participação empreendedora para a melhoria da economia rural.