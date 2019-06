Exportações cearenses têm alta de 20% em maio, Caucaia é destaque

O Ceará exportou em maio um total de US$ 215,1 milhões, cerca de 20,6% a mais que o mês anterior. Esse foi o melhor resultado para o mês na história do estado e o segundo melhor do ano, atrás apenas do mês de janeiro. O valor é 49,6% maior do que o registrado em maio de 2018. Os dados são do estudo realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2019, as exportações contabilizaram US$ 952,9 milhões, 21,7% superior ao de 2018. Mesmo com o avanço, o Ceará ocupa a 14º posição no ranking das exportações brasileiras e é o terceiro colocado no Nordeste, representando 14,7% do total exportado pela região. O Ceará apresentou o segundo maior crescimento dentre os quinze líderes no ranking nacional, atrás apenas do Rio de Janeiro, que cresceu 22,8%.

O município de Caucaia é um dos grandes responsáveis pelo crescimento das vendas externas cearenses entre janeiro e maio de 2019. A cidade alcançou a marca de US$ 90,6 milhões, representando 9,6% de tudo que o Ceará exporta. Sede do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, São Gonçalo do Amarante continua liderando essa lista, com US$ 505,5 milhões, valor que representa 53,3% do total. Sobral apresentou 13,4% de crescimento e Fortaleza aparece em seguida com 8,1%.

Outro município que sustenta o resultado cearense de 2019 é Uruburetama, que totalizou US$ 17,1 milhões, valor 80,7% superior ao do mesmo período de 2018. Dos dez principais municípios exportadores do Ceará, apenas Maracanaú e Itapipoca tiveram quedas.