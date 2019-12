Exposição com obras de estudantes da rede estadual de ensino é opção de programação durante as férias

A exposição “Aluno Presente: vivências artísticas na gravura”, com 37 obras de xilogravura produzidas por alunos da rede pública de ensino do Governo do Ceará, está em cartaz no North Shopping Fortaleza, até o dia 6 de janeiro do próximo ano. Os trabalhos podem ser vistos diariamente neste período de férias, no horário de funcionamento do centro comercial, com entrada gratuita.

O jovem Ronald de Sousa, 19 anos, foi um dos que aproveitou o momento de folga para conhecer a exposição. Estudante do curso de administração de empresas, ele conta que já teve contato com a técnica através dos livros quando ainda cursava o Ensino Médio. O garoto informou que ficou surpreso ao descobrir que os autores das obras eram alunos de escolas públicas e não artistas plásticos.

“Estava passeando e vi que estava tendo a exposição, então aproveitei para entrar e ver. Pela qualidade dos trabalhos, não imaginei que fossem feitos por alunos das escolas públicas do Estado, imaginei que fossem trabalhos de profissionais. Só descobri quando li no quadro. Gostei da exposição e indico para quem quer conhecer um pouco mais da arte”, recomendou o jovem.

O trabalho foi coordenado pelo artista plástico Silvano Tomaz, que durante cinco meses trabalhou com os jovens de três escolas estaduais por meio do edital “Artista, Presente”, uma ação conjunta das secretarias do Estado da Cultura (Secult) e da Educação (Seduc) voltada para a formação artística e produção cultural no cotidiano das escolas.

A xilogravura é uma técnica de origem oriental e que tem forte presença na cultura nordestina. Ela funciona basicamente como um carimbo. O artista esculpe o desenho através de talhos na madeira e depois o imprime em um papel ou outra superfície adequada. Os 37 alunos participantes são das escolas estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral Vicente Arruda (Planalto Caucaia), Maria Thomásia (Maraponga) e Professor Aderaldo Plácido Castelo (Conjunto Ceará).

O artista plástico Silvano Tomaz contou a metodologia adotada durante o trabalho para que os alunos conseguissem, ao final de todo o processo, esculpir suas obras.

“Não fui diretamente para a gravura, a gente começou no desenho e a partir daí fomos desenvolvendo a colagem. Passamos para isogravura, que é uma técnica que utiliza o isopor, para eles perceberem como é essa parte do preto e branco, onde eles iam cavar. Foi então que finalizamos com a xilogravura”, explicou.

Para ele, além de inserir os jovens um pouco no mundo das artes e afastá-los momentaneamente do uso excessivo de aparelhos eletrônicos, a experiência pode servir como um meio de conseguirem um retorno financeiro.

“É uma maneira também deles ganharem uma renda, caso continuem a praticar e se dedicar. Os diretores ficaram muito contentes com os resultados e os alunos estão entusiasmados porque descobriram algo novo em suas vidas”, ressaltou Silvano.

João Victor da Silva está entre os 37 alunos expositores de suas obras. O jovem, que não tinha muito conhecimento sobre a técnica antes do projeto – apenas de ouvir falar, disse não ter tido muitas dificuldades para esculpiu uma índia graças à capacitação durante as oficinas. Após o aprendizado, João Victor, que sonha em se tornar um arquiteto, declarou que vai em busca de conciliar o desejo profissional também com a xilogravura.

“Pretendo continuar fazendo a técnica com outras gravuras. Gostei muito e estou muito feliz, pois não teria essa oportunidade se nós não tivéssemos o Tomaz” comunicou o estudante, que reconheceu a importância do artista plástico Silvano no processo.

Serviço

Exposição “Aluno Presente: vivências artísticas na gravura”

Local: North Shopping Fortaleza – Espaço Cultural (3º piso)

Período: Até dia 6 de janeiro de 2020

Horário: 10h às 22 horas

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará