Facebook, Instagram e WhatsApp apresentam instabilidade nesta quarta-feira

O Facebook, Instagram e WhatsApp apresentaram problemas de funcionamento na nesta quarta-feira (03), segundo relatos dos usuários. Por meio do Twitter, os relatam descrevem que as dificuldades estavam no envio de mídias, como áudios, fotos e vídeos

Além do Brasil, a Argentina, Peru, Colômbia e alguns países da Europa também estão entre os afetados pela instabilidade nas plataformas.

De acordo com o site DownDetector, o pico de reclamações chegou a 10.520 por volta de 10h50. No Instagram a os usuários encontraram falhas para postar Stories ou imagem no feed, segundo relatos dos usuários.