Falta da vacina pentavalente: médico Henrique César aponta irresponsabilidade do poder público

A demora na reposição de vacinas mostra o descaso do poder público com a saúde da população. Essa análise é do médico e professor universitário Henrique César ao criticar, nesta quinta-feira (16), em seu comentário no Jornal Alerta Geral, a irresponsabilidade do poder público que deixa de esclarecer a população sobre a importância da imunização.

O resultado dessa situação, segundo Henrique, é que centenas de pessoas na Grande Fortaleza e no Interior do Estado estão voltando dos postos de saúde sem vacinarem os seus filhos.

Confira na íntegra o comentário do médico e professor universitário Henrique César: